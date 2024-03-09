«Песни специфические»: стало известно, выступит ли SHAMAN в мужской колонии Криминалист Игнатов назвал низкими шансы на выступление SHAMAN в мужской колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Артисты могут давать концерты в мужских колониях, но туда преимущественно ездят представители отечественного шансона и авторской песни, сообщил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, шансы на то, что SHAMAN (Ярослав Дронов) выступит перед заключенными, крайне малы, поскольку люди, отбывающие там наказание, не входят в его аудиторию.

В мужские колонии тоже ездят артисты, но больше представители русского шансона, авторской песни. Тексты песен специфические, а Ярослав Дронов выступает совершенно в другом амплуа, думаю, SHAMAN не поедет в мужскую колонию, это не его аудитория, — сказал он.

SHAMAN сделал особый подарокаудитории в Международный женский день, организовав концерт для сотрудниц и осужденных в Можайской женской колонии ИК-5. О своем сюрпризе «женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием» он объявил в Telegram 8 марта.

ИК-5 в Можайске — женская колония общего режима в Московской области. В ней отбывают наказание женщины, осужденные впервые. Как пишет KP.RU, обитательницы колонии за месяц знали, что приедет SHAMAN. Как рассказали девушки корреспонденту издания, их отряд в колонии два года подряд побеждает в «битве хоров», исполняя хиты SHAMAN на 70 голосов.