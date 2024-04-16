«Песни останутся жить»: кто из звезд поздравил Пугачеву с юбилеем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Некоторые российские знаменитости поздравили певицу Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем. Кто не поскупился на теплые слова в честь Примадонны, что известно об объявленном ей бойкоте?

Кто из членов семьи поздравил Пугачеву

С праздником артистку, конечно, поздравили муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и дочь Кристина Орбакайте. Дочь певицы опубликовала в соцсети фрагмент дуэта с матерью — подростком она исполнила с Примадонной песню «А знаешь, все еще будет», а также анонсировала новые песни артистки. Она сопроводила поздравление хэштегом «Алла будет петь» и опубликовала ссылку на новый YouTube-канал Аллы Борисовны.

«С днем рождения, мама», — написала Орбакайте в блоге.

Галкин в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал свежий снимок своей жены и поздравил ее с 75-летним юбилеем. На фото Пугачева сидит в кресле в белой футболке и джинсовом пиджаке, с распущенными волосами и в зеленой шляпе с козырьком.

Кто из знаменитостей высказался в честь Примадонны

Под постом Максима Галкина оставили поздравления Ирина Безрукова, Марина Юдашкина, Светлана Лобода, модельер Игорь Гуляев и другие коллеги именинницы по шоу-бизнесу. Звезда фильмов «Легенда № 17», «Тренер» и «Карамора» Данила Козловский не только поздравил певицу со сцены во время своего выступления, но и спел несколько строк из ее композиции «Любовь, похожая на сон», признавшись: «Я вас так люблю».

Известный поэт-песенник Илья Резник и актер Станислав Садальский записали совместное видеопоздравление, запечатленное в любительском ролике Ириной Романовой-Резник.

«Обожаем и не предадим!» — написал в комментарии к видео Садальский.

Поэт, написавший слова таких песен Примадонны, как «Признание», «Ты возьми меня с собой», «Маэстро», «Куда все уходят», «Старинные часы», продекламировал для именинницы короткий экспромт.

«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал Резник.

Фото: Социальные сети

Журналистка Ксения Собчак также поздравила Пугачеву, а также записала новый выпуск собственной авторской передачи к юбилею.

Документальный фильм о Пугачевой Собчак опубликовала 15 апреля. Во вступительном слове журналистка сравнила Примадонну с членом семьи каждого человека, знающего композиции певицы. По ее мнению, с песнями Пугачевой «из поколения в поколение рождались, женились, расставались, горевали и радовались».

В съемках картины участвовали певицы Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, посещавшие концерт Пугачевой в Чернобыле, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.

Звездный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась, что считает Примадонну очень надежным человеком, отметила, что ценит талант артистки, а в гардеробе хранит шубу, которую та ей подарила когда-то. О поддержке, оказанной в разное время именинницей, рассказали также Лолита и певица Манижа.

Что известно о бойкоте

На своей странице в социальной сети Собчак заявила, что многие российские артисты отказались публично поздравлять Пугачеву с днем рождения. По словам телеведущей, она узнала о бойкоте со стороны коллег Примадонны во время съемок своего документального фильма в честь юбилея. Собчак отметила, что ее не удивила подобная реакция представителей российской эстрады.

«За последние два года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю», — обратилась к Пугачевой журналистка.

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