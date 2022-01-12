Песков заявил об отсутствии информации о приезде Канье Уэста
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:07, 12 января 2022
Канье УэстФото: Alex Mateo/The Photo Access/Global Look Press
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о возможном посещении Москвы американским исполнителем Канье Уэстом, известным под псевдонимом Йе. Он также отметил, что в Кремле не знакомы с творчеством рэпера, поэтому не могут давать ему оценку, сообщила Газета.Ru
Я не думаю, администрация президента является визави исполнителя ни в плане «богослужения», ни в плане организации его поездки. С его творчеством знаком не столь глубоко, чтобы давать оценки, — сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности встречи.
Ранее издание Billboard поделилось информацией о том, что Канье Уэст якобы намерен приехать в Россию, встретиться с главой государства Владимиром Путиным, а также провести в РФ «воскресную службу». Кроме того, ходили слухи, что Уэст также планировал записать коллаборацию с Эмином Агаларовым.
Представитель Агаларова, бывший посредником между ним и Дональдом Трампом-младшим во время их беседы в Трамп-тауэр, подтвердил факт, что «переговоры ведутся», но дальнейшие комментарии дать отказался.
Рэп-исполнитель Канье Уэст до этого сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным в молодости. В эфире ток-шоу Drink Champs он сравнил культуру с нефтью и энергией, которые в избытке имеются у России, а затем назвал себя «королём культуры».