Песков заявил об отсутствии информации о приезде Канье Уэста

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о возможном посещении Москвы американским исполнителем Канье Уэстом, известным под псевдонимом Йе. Он также отметил, что в Кремле не знакомы с творчеством рэпера, поэтому не могут давать ему оценку, сообщила Газета.Ru

Я не думаю, администрация президента является визави исполнителя ни в плане «богослужения», ни в плане организации его поездки. С его творчеством знаком не столь глубоко, чтобы давать оценки, — сказал Песков, отвечая на вопрос о вероятности встречи.

Ранее издание Billboard поделилось информацией о том, что Канье Уэст якобы намерен приехать в Россию, встретиться с главой государства Владимиром Путиным, а также провести в РФ «воскресную службу». Кроме того, ходили слухи, что Уэст также планировал записать коллаборацию с Эмином Агаларовым.

Представитель Агаларова, бывший посредником между ним и Дональдом Трампом-младшим во время их беседы в Трамп-тауэр, подтвердил факт, что «переговоры ведутся», но дальнейшие комментарии дать отказался.

Рэп-исполнитель Канье Уэст до этого сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным в молодости. В эфире ток-шоу Drink Champs он сравнил культуру с нефтью и энергией, которые в избытке имеются у России, а затем назвал себя «королём культуры».