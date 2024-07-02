«Пешком шла до школы»: Mia Boyka о том, как ее в детстве воспитывал отец Mia Boyka рассказала о жестоком обращении отца в детстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Mia Boyka

Популярная певица Mia Boyka рассказала в новом RUTUBE-шоу Романа Каграманова «Чат на чат» о том, как в детстве ее отец прибегал к жестким методам воспитания. Певица рассказала, что всегда просыпала школу, и отец часто будил ее чересчур жестоко, а иногда отказывался отвозить на учебу.

Из-за меня вся семья опаздывала в школу. Зимой папа открывал окно брал снег и кидал его мне под одеяло. В теплое время года она набирал в рот воды и затем обдавал меня этой водой. Иногда он просто уезжал без меня, и я из деревни пешком шла до школы. Все это делалось, потому что младшие из-за меня опаздывали, и их ругали учителя. Я же из деревни, у папы методы такие, — рассказала певица.

Ранее Mia Boyka на красной дорожке премии МУЗ-ТВ заявила о новом семейном статусе. Также она показала кольцо на правой руке. При этом звезда не раскрыла никаких подробностей того, кто именно сделал ей предложение, лишь заявив, что это очень хороший человек с очень хорошим вкусом.

Также певица рассказала о том, что готовит альбом в народном стиле и считает одним из своих главных вдохновителей певицу Надежду Кадышеву. Она рассказала, что связалась с менеджментом исполнительницы в надежде на совместную работу, однако Кадышева ее «послала» и заявила, что не собирается сотрудничать с Мией.