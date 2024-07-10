«Пес лысый»: Водонаева вступилась за Боню после оскорблений Джигана Водонаева назвала Джигана псом после слов о «старухе Боне»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алена Водонаева

Блогер Алена Водонаева обозвала «лысым псом» и «утырком» рэпера Джигана, назвавшего 44-летней старухой модель Викторию Боню, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». По ее словам, мужчина, у которого есть жена и три дочки, не может позволять себе подобные высказывания в Сети. Так Водонаева отреагировала на комментарии Джигана под видео, где Боня в кислородной маске тренируется перед восхождением на гору Манаслу в Непале. В сообщениях музыкант пошутил, что модель смешала галлюциногенный напиток аяваска с шампанским.

Утырок! У тебя вообще-то жена и три дочки, которые тоже не молодеют. Ты совсем берега попутал, пес лысый? — возмутилась Водонаева.

Ранее Боня назвала невоспитанностью и оскорблением поступок рэпера Джигана, который ради смеха пукнул в лицо одному из участников шоу «Выжить в Дубае». По ее словам, ситуация была настолько «дикой и жуткой», что эпизод вырезали из эфира телеканала ТНТ. Боня отметила, что некоторые участники съемочного процесса посмеялись над поступком музыканта, но она сочла это неуважением.

При этом Боня подчеркнула, что не осуждает Джигана, потому что «он такой, он так проявляется». Она также добавила, что не разочаровалась в музыканте и его супруге и не отписалась от них после съемок, потому что ничего от них не ожидала, просто наблюдала за поведением.

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