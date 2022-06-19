Первый канал прокомментировал вести о замене Цискаридзе в «Сегодня вечером»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Цискаридзе

Пресс-служба Первого канала прокомментировала известия о якобы грядущей замене Николая Цискаридзе на шоу «Сегодня вечером». Поводом стало заявления экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева, сообщает Teleprogramma.pro.

Эпатажный шоумен накануне сообщил, что его якобы позвали на Первый канал вести шоу. И занять место ведущего он может уже в сентябре. При этом Солнцев заявил, что он в ответ поставил свои условия.

Однако в пресс-службе Первого канала это заявление не подтвердили.

Нет, это не так, — ответили в организации на вопрос издания о замене Цискаридзе.

Сам экс-участник «Дома-2» после предположил, что его могли разыграть пранкеры. Он также добавил, что вести передачу ему предложили не одному, а в паре с женой — пенсионеркой Екатериной Терешкович. На это предложение шоумен ответил отказом и заявила, что передачу «с бабкой вести не будет».

Ранее Николай Цискаридзе ответил тем, кто критикует программу «Сегодня вечером» с его участием. Ректор академии Вагановой с 9 мая стал ведущим шоу после отъезда из России Максима Галкина.