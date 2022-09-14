Первый канал представит новое шоу с Вадимом Галыгиным «Фантастика»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Вадим Галыгин

23 сентября Первый канал представит зрителям свое новое шоу «Фантастика», в котором стирается грань между виртуальным и настоящим. Ведущим шоу станет известный комик Вадим Галыгин. Особенность шоу — творческое противостояние двух групп поющих аватаров.12 участников проекта будут скрыты за образами необычных существ, при этом шестеро из них — уже состоявшиеся звезды, а остальные — только восходящие.

Цифровые оболочки, созданные дизайнерами и программистами и оживляющими их реальными артистами, предоставляют участникам равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта — таким образом, доказать или заявить свой звёздный статус.

В жюри проекта вошли: Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дмитрий Билан. Пятый член жюри — виртуальный маскот Телек, который имеет право голоса при выставлении баллов. Его голос будет изменен, как и голоса участников проекта.

Фото: Пресс-служба Первого канала Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дмитрий Билан

Задача зрителей и жюри оценить выступление аватара и угадать, кто им управляет. Сделать это невероятно сложно, учитываются малейшие нюансы измененного голоса, характерные движения, мимика и жесты. В конце выпуска жюри предстоит рассекретить одного из участников — того, чье выступление в этот раз понравилось им меньше других.

Вадим Галыгин ранее рассказал, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст пообещал ему должность ведущего одной из программ. Вместе с этим он опроверг слухи о том, что программа станет аналогом музыкального конкурса «Голос».