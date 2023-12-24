Первый канал, отъезд из РФ, муж-француз: как сейчас живет Ирина Медведева

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева прославилась благодаря участию в скетч-шоу «6 кадров». Последние годы артистка находится за границей, но продолжает сниматься в российском кино. Что известно о ее карьере и личной жизни?

Чем известна Ирина Медведева

Ирина Медведева родилась в Белоруссии. После окончания театрального училища в Минске ее приняли в труппу Театра белорусской армии, однако актриса решила уехать в Москву, где ее заметили представители театрального агентства «Добрый вечер». С 2004 года она стала играть на сцене столичных театров.

В 2006 году на канале СТС вышло шоу «6 кадров», которое принесло популярность всем участникам, включая Ирину Медведеву. Артистка стала получать приглашения на роли в кино. Она снялась в фильмах «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других.

Актриса совмещала съемки в кино с участием в ТВ-проектах, таких как «Ледниковый период» и «Три аккорда», а также записывала песни в паре с первым супругом исполнителем Русланом Алехно. Они выпустили совместные треки «Надо подумать» и «Сердце из стекла».

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Ирина Медведева

Почему Ирина Медведева уехала из России

Медведева в 2018 году вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше и переехала жить к нему на родину. Артистка часто летала в Москву для участия в съемках и различных проектах, более того, у нее в России осталась жить мать.

По словам актрисы, после ввода санкций она столкнулась с рядом трудностей за границей, в том числе с блокировкой ее банковских карт.

«Сейчас я вообще хожу по магазинам с картой мужа, мою банк заблокировал. Причем карты русских подруг не тронули, а я попала под раздачу как медийная личность», — рассказала она «Леди mail.ru».

Чем сейчас занимается Ирина Медведева

Артистка продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году с ней на экраны вышел фильм «Человек ниоткуда», также она появилась в программе «Перепой звезду» на Первом канале. Артистка задействована в театральных постановках. Она гастролирует по России с комедией «Подарок», а также участвует в спектаклях «Маяковский. Городской мюзикл», «Семейный переполох» и «Прелести измены».

На фоне санкций Ирине Медведевой стало тяжелее добираться до Москвы. По ее словам, на перелет из Парижа в Москву могут уйти сутки. Вдобавок актриса призналась, что муж не рад ее отъездам на съемки, однако она не готова отказаться работы.

«Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц... Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», — уточнила Ирина Медведева.

Фото: «Наше Кино» Кадр из трейлера к фильму «Человек ниоткуда»

Как Ирина Медведева отзывается о России

Ирина Медведева призналась, что за границей скучает по Москве. Она знакомит детей — сына и дочь — со своей культурой и обучает их русскому языку. Вдобавок артистка не готова оставлять работу в России.

«В Россию я всегда еду работать с радостью, счастлива, что есть возможность прилетать, что меня ждут, я очень благодарна всем», — сообщила она журналу «Теленеделя».

Медведева не стремится искать работу во Франции, она хочет продолжать свою карьеру на русском языке.

«Наверное, интересно было бы здесь поработать, но я не хочу работать во французской истории, мне хотелось бы на русском языке. Здесь есть такая возможность, есть русский культурный центр. Но вот еще бы из Москвы перенести сюда и моих друзей, режиссеров! Мне не близка современная французская и европейская культура», — объяснила актриса.

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