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Первый канал назвал тему нового выпуска «Ледникового периода»

16:45, 11 ноября 2021
Первый канал назвал тему нового выпуска «Ледникового периода» Фото: Максим Ли
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Темой седьмого выпуска телешоу «Ледниковый период» стали мюзиклы. Например, Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов исполнили свадебный танец из «Скрипача на крыше», а Никита Пресняков и Наталья Забияко взяли «Отверженных». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Телеведущая Регина Тодоренко осталась в восторге от выступления Дани Милохина и Евгении Медведевой в образах Ромео и Джульетты.

Вы — свежее дыхание проекта! Как Даня смотрел на Женю! Мне хотелось, чтобы эта сказка продолжалась. Такой спектакль хочется пересматривать. Даня, не потеряй твою гуттаперчевость, не прожги её, не пропей!сказала Тодоренко.

Фигуристка Татьяна Навка оценила выступление Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, который надел костюм гориллы, а Алина Загитова — пару Дмитрия Соловьёва и Ксении Бородиной.

Ранее Первый канал представил видеозапись показательного выступления российской фигуристки Алёны Косторной на Гран-при Канады (Skate Canada). Спортсменка исполнила показательное выступление под саундтрек из популярной киносаги «Сумерки».

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