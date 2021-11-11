Первый канал назвал тему нового выпуска «Ледникового периода»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:45, 11 ноября 2021
Фото: Максим Ли
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Темой седьмого выпуска телешоу «Ледниковый период» стали мюзиклы. Например, Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов исполнили свадебный танец из «Скрипача на крыше», а Никита Пресняков и Наталья Забияко взяли «Отверженных». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Телеведущая Регина Тодоренко осталась в восторге от выступления Дани Милохина и Евгении Медведевой в образах Ромео и Джульетты.
Вы — свежее дыхание проекта! Как Даня смотрел на Женю! Мне хотелось, чтобы эта сказка продолжалась. Такой спектакль хочется пересматривать. Даня, не потеряй твою гуттаперчевость, не прожги её, не пропей! — сказала Тодоренко.
Фигуристка Татьяна Навка оценила выступление Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, который надел костюм гориллы, а Алина Загитова — пару Дмитрия Соловьёва и Ксении Бородиной.
Ранее Первый канал представил видеозапись показательного выступления российской фигуристки Алёны Косторной на Гран-при Канады (Skate Canada). Спортсменка исполнила показательное выступление под саундтрек из популярной киносаги «Сумерки».