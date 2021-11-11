Первый канал назвал тему нового выпуска «Ледникового периода»

Фото: Максим Ли

Актриса Елена Сафонова, сыгравшая главную роль в фильме «Зимняя вишня», после ДТП находится в отделении травматологии НИИ Склифосовского с переломами двух рёбер. По словам врачей, у неё состояние средней степени тяжести, сообщает KP.RU.

Елена Сафонова находится в отделении травматологии. Температура 36,6, состояние средней тяжести, — прокомментировали состояние актрисы в пресс-службе медицинского учреждения. По словам доктора медицинских наук, профессора Ирины Филатовой, перелом рёбер —...