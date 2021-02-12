Первая внучка из «Сватов» выросла и сделала карьеру в TikTok

https://static.news.ru/photo/c00b1b64-6e86-11eb-b94b-96000091f725_660.jpg Фото: ulyana_en/vk.com

Ульяна Эндерс (настоящая фамилия Иващенко) появилась на ТВ и рассказала, как сложилась её жизнь после «Сватов». Девушке было шесть лет, когда она сыграла первую внучку Женю.

Юное дарование очень понравилось зрителям сериала, но Ульяна была вынуждена отказаться от роли из-за учёбы в школе. Съёмки фильма проходили на Украине, а жила девочка в Москве, поэтому ей пришлось вернуться домой, рассказала Ульяна в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Сейчас девушке 18 лет, она красит волосы в розовый цвет и необычная причёска стала для неё способом привлекать внимание. На её страницы в соцсетях подписаны более двух миллионов человек. Актриса стал блогером и хорошо зарабатывает в Интернете.

Снимаю развлекательные видео для YouTube и TikTok. К счастью, это приносит доход, я на эти деньги живу, даже маме помогаю, — рассказала Эндерс.

Сейчас бывшая актриса из «Сватов» готовится к поступлению в университет, но пока не может определиться с профессией. Поэтому она решила сдать ЕГЭ по большинству предметов, чтобы после можно было попасть в любой вуз. Ульяна давно живёт самостоятельно. Она съехала от родителей и сама себя обеспечивает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные похитили с банковского счёта другой актрисы «Сватов» Олеси Железняк внушительную сумму. Всего артистка лишилась 50 тысяч рублей.