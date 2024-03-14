«Первая начала заморачиваться»: Бузова раскрыла «мега» планы Бузова заявила, что первая начала заморачиваться над танцами во время концертов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова заявила, что первая начала заморачиваться над танцевальными постановками во время концертов. По ее словам, она превзошла других артистов по уровню хореографии.

Исполнительница также поделилась, что мечтает научиться хорошо двигаться. В своих соцсетях она часто делится видео с уроков хореографии. Сейчас девушка активно готовится к выступлению на одной из престижных премий.

Каждый раз стараюсь учиться новому... Очень надеюсь когда-нибудь стать реально мега танцующей певицей. Я, кстати, первая начала заморачиваться над танцами и хореографией. Уже молчу о костюмах, выходах, дорожках, полетах и тд - написала девушка в серии сторис в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее подтанцовка исполнительницы случайно ударила артистку головой о прожектор на потолке во время концерта. Инцидент произошел во время исполнение хита «Мало половин» во время одного из концертов. На кадрах видно, как резко поднимают Бузову над сценой. Вскоре танцоры вернули девушку на сцену, и она посмотрела наверх, вероятно, пытаясь понять, во что врезалась. После этого мужчины отступили на задний план и стали исполнять танец, а Бузова предложила зрителям подпеть ей.