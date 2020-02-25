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Первая возлюбленная актёра Сергея Бодрова-младшего Ирина Васенина рассказала об их романе. По её словам, Сергей был завидным женихом, однако их отношения не сложились, поскольку он был не готов к созданию семьи.

Она вспоминает, что познакомилась в актёром во время учёбы в МГУ. Молодые люди всё свободное время проводили вместе. Спустя годы судьба, однако, разъединила их. Ирина уехала в США писать диссертацию, а Бодров улетел в Италию. По возвращению они поняли, что чувства угасли.

В Серёже подкупало многое: он был невероятно обаятелен, эрудирован, с большим уважением относился к женщинам. Он очень нравился девушкам. Мы много времени проводили вместе, но Серёжа тогда еще не был готов к семейной жизни, — приводит слова Васениной StarHit.

Позже Ирина окончательно уедет в Америку, где встретит своего будущего супруга. Сергей свяжет жизнь со Светланой Михайловой. В браке они были пять лет, пока актёр не пропал без вести в Кармадонском ущелье.

Ранее вдова российского актёра Сергея Бодрова-младшего Светлана резко высказалась по поводу начала производства художественного фильма «Брат-3» — якобы продолжения культовой дилогии о Даниле Багрове, роль которого исполнил её покойный супруг, писал NEWS.ru.