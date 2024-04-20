Пэрис Хилтон впервые показала лицо дочери от суррогатной матери

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пэрис Хилтон

Американская певица и актриса Пэрис Хилтон впервые показала лицо дочери по имени Лондон, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала семейную фотосессию, на которой также присутствовал ее супруг бизнесмен Картер Реум и сын Феникс. По словам Хилтон, материнство вдохновило ее на создание песни Fame Won't Love You, записанной вместе с певицей Sia.

Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. С тех пор, как себя помню, я мечтала быть мамой дочки по имени Лондон. Я так благодарна, что она здесь, и искренне ценю каждый момент, проведенный с ней. <...> Мое невероятное путешествие по материнству вдохновило меня на новую, очень личную песню под названием Fame Won't Love You, — написала Хилтон.

Звезда признавалась, что назвала свою дочь в честь столицы Великобритании. Для рождения детей Хилтон замораживала яйцеклетки, из-за чего ей пришлось пройти через множество болезненных медицинских процедур. По словам актрисы, она испытывала боль и ненавидела этот процесс, однако в результате осталась довольна и почувствовала себя счастливой.

Ранее муж Хилтон объяснял, что не показывает лицо четырехмесячной дочери публике, поскольку просто не хочет делиться ее фотографиями со всем миром. По словам предпринимателя, девочка очаровательна и выглядит так же, как ее мама.