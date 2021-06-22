Пересильд и Шипенко полетят снимать «Вызов» на МКС вместе с едой

Еду для российской артистки Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, участвующих в съёмках фильма «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), доставят вместе с ними на пилотируемом корабле «Союз МС-19», рассказал в беседе с РИА Новости завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

[Еда] на «Союзе» полетит, когда они (Пересильд и Шипенко. — NEWS.ru) полетят, потому что там срок [полёта] небольшой, — отметил эксперт.

Старт на МКС для актрисы и режиссёра фильма «Вызов» запланирован на 5 октября, возвращение с орбиты назначено на 17 октября. В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в картине со съёмками на орбите под рабочим названием «Вызов». В марте 2021-го отобрали 20 финалисток, одну из них отправят на МКС в октябре. Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.

Пересильд и Шипенко недавно провели первую тренировку внутри тренажёра корабля «Союз МС». Занятия прошли в Центре подготовки космонавтов. Занятия продолжались 8,5 часа, включая 4,5 часа практики.

На корабле «Союз МС-19» на МКС 5 октября также полетят космонавт Антон Шкаплеров и два участника проекта — актриса и режиссёр ленты «Вызов» (рабочее название), анонсированной Первым каналом и Роскосмосом. Возвращение съёмочной группы должно состояться спустя 12 дней — на «Союзе МС-18».

Из-за этого россиянин Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай, прибывшие на МКС в апреле 2021-го на «Союзе МС-18», не вернутся на Землю осенью. Им придётся остаться на орбите до 28 марта 2022-го года, в результате чего их экспедиция продлится почти год.