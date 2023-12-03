Пересильд цитатой из Булгакова ответила на слухи о замужестве Юлия Пересильд опровергла новости о тайной свадьбе с Михаилом Тройником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд и актер Михаил Тройник

Кинозвезда Юлия Пересильд не подтвердила слухи о тайном замужестве с актером Михаилом Тройником, сообщил KP.RU ее коллега, пожелавший остаться анонимным. По его словам, Пересильд иронично прокомментировала новости о своей личной жизни фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Прочитали [новости] и удивились — а почему тогда Юля без обручального кольца? Спросили у героини новости. Сама Юлия привыкла к сплетням и пошутила в ответ на новость фразой из «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Регистрация отношений у таких прекрасных и влюбленных людей — логична и многие думают: скоро так и будет. Но пока не женились — актриса не подтвердила! — сказал ее коллега.

Новости о тайном бракосочетании Пересильд появились 1 декабря. Telegram-канал «Героиня Татлера» писал, что избранником артистки стал Тройник. Она познакомилась с актером во время съемок фильма «Вызов», которые проходили летом 2022 года.

Впервые звездная пара вышла в свет вместе в прошлом году. Кроме того, Пересильд представила избранника дочкам от режиссера Алексея Учителя и отпраздновала с Тройником наступление 2023 года. В июле этого года артисты вместе отдыхали в Таиланде.