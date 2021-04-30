«Переплюнет родителей»: таролог предсказала будущее ребёнка Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/d35250f8-a9b3-11eb-898c-96000091f725_660.jpg Елизавета Арзамасова, Илья Авербух Фото: Скриншот с видео/averbukhofficial/instagram.com

Актриса Елизавета Арзамасова объявила, что у неё и хореографа Ильи Авербуха будет ребёнок. Поклонники с радостью восприняли эту новость, а многие уже стали даже гадать, кто родится у пары. Таролог Марианна Абравитова в интервью Пятому каналу предположила, что ребёнок своими талантами «переплюнет» звёздных родителей.

Абравитова отметила , что несмотря на большую разницу в возрасте, Авербух и Арзамасова являются гармоничной парой и очень подходят друг другу. Она считает, что у звёздной четы, скорее всего, родится мальчик, а если это всё-таки будет девочка, то очень энергичная и боевая.

Характер будет боевой, очень энергичный, очень экспрессивный, поэтому совет: направлять ребёнка либо в спорт, либо в творческое русло, потому что этой энергии будет очень много и справиться с этим ребёнком будет крайне тяжело семи нянюшкам, — рассказала она.

Ясновидящая подчеркнула, что будущий малыш также должен быть очень талантливым от природы. Возможно, он будет петь, кататься на коньках или играть в театре. Она уверена, что он будет настолько одарённым, что «переплюнет» своих родителей в славе и популярности.

Кроме того, ребёнок будет бесконфликтным и сможет найти общий язык со своим старшим братом — сыном Авербуха от прошлого брака.

Таролог также рассказала, что Авербух с Арзамасовой ещё не раз порадуют своих поклонников сообщениями о беременности. Она видит, что пара станет многодетными родителями.

Как сообщалось, Арзамасова вышла замуж за фигуриста в декабре 2020 года. Их союз вызвал бурную реакцию общественности, поскольку разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.