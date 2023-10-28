Перепела Аллегрову, встречалась с сыном Киселева: кто такая Люся Чеботина Чем прославилась Чеботина и с кем она встречалась

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Певцы ЮрКисс (Юрий Киселев) и Люся Чеботина

26 октября в кино вышла историческая драма «Императрицы» с Юлией Пересильд. За пять дней до премьеры в интернете появился клип певицы Люси Чеботиной на одноименную песню. «Императрица» — это кавер исполнительницы на знаменитую композицию Ирины Аллегровой, ставшую ее визитной карточкой. NEWS.ru рассказывает, кто такая Люся Чеботина и как каверы помогли ее карьере.

Кто такая Люся Чеботина

Люся Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Родители назвали дочь Людмилой в честь знаменитой певицы Зыкиной. Когда ей было шесть лет, они развелись, и Люся с матерью и старшей сестрой Лизой переехала в Москву.

В столице они долго адаптировались к ритму жизни. В своих соцсетях Чеботина признавалась, что первое время они существовали на небольшие алименты от отца, не ели сладкое и покупали продукты по акции. В 2020 году девушка рассказала, что в 2015-м ее отец скончался, и она до сих пор с болью об этом вспоминает. «Уже 5 лет ты наблюдаешь за нами сверху и оберегаешь нас. Спасибо тебе за жизнь, пап. Мы тебя любим и помним», — писала она.

Люся с детства занималась музыкой. Сначала училась в музыкальной школе на хоровом отделении, затем окончила Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства по специальности «педагог по эстрадно-джазовому вокалу». Своим кумиром девушка считала американскую певицу Уитни Хьюстон.

Девушка нередко говорила, что всегда мечтала быть популярной. Еще в студенческие времена она совмещала учебу с кастингами на различные музыкальные проекты, фестивали и телешоу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люся Чеботина

Чьи хиты перепевала Чеботина и с кем записывала дуэты

В 16 лет вместе с репером Джиганом она спела его песню «Отпусти» на слете Республики KIDS в Турции. А в 2017 году снова поучаствовала в записи трека рэпера, исполнив припев песни «Больше, чем жизнь». В 2015 году девушка прошла кастинг в пятый сезон шоу «Голос країни» (украинская версия «Голоса»). Во время слепых прослушиваний она поразила жюри исполнением хита певицы Sia Chandelier. Люся попала в команду певца Славы Вакарчука, но до финала не дошла.

В том же году Чеботина прошла отбор на российское музыкальное шоу «Главная сцена». Она исполнила на проекте песню «Угонщица» Ирины Аллегровой, которая сидела в жюри проекта. После этого певица поблагодарила девушку за смелость и за то, что она «не превратила песню в пошлятину».

Спустя восемь лет Чеботина спела еще одну песню Аллегровой — «Императрица». Она стала саундтреком нового фильма Андрея Кравчука «Императрицы» с Юлией Пересильд в главной роли.

Впервые Люся прославилась в интернете. С 2016 года она записывала кавер-версии популярных хитов и выкладывала их в соцсети. Короткие ролики набирали сотни просмотров, и постепенно звезды российского шоу-бизнеса захотели записывать с ней дуэты. Так, Люся спела с Клавой Кокой, Егором Шипом, рэпером DONI, Даном Баланом и Дмитрием Маликовым.

В начале 2019-го артистка стала участницей конкурса VBATTLE, по условиям которого нужно было снять клип с бюджетом в $100. Люся пошла на хитрость и в разгар съемок видео на Бали заработала еще столько же, спев в местном баре. Так появился клип на песню «Очарована тобой». Через полгода девушка выпустила дебютный альбом «Безлимитная любовь». За время пандемии коронавируса она сняла еще шесть клипов. Чеботина сама пишет песни и стихи к ним.

В одном интервью артистка сказала, что однажды хотела бросить музыку. «Для любого артиста важно найти ту самую песню, которая станет суперхитом, и многие думают, что для этого достаточно вложить финансы. Но я считаю, что это фортуна. Песню невозможно навязать слушателю, если, конечно, не включать ее двадцать раз подряд. У меня были периоды, когда я была на пороге депрессии от безысходности. Все вокруг говорили, что я очень талантливая, но ничего глобального в карьере не происходило», — признавалась певица StarНit.

В 2021 году Люся представила второй сольный альбом The End, главным хитом которого стала песня «Солнце Монако». Трек быстро ворвался в тренды музыкальных чартов и звучал во всех социальных сетях.

Был ли роман с сыном директора РМГ, певцом ЮрКиссом

Сейчас певице 26 лет. Она много работает и не рассказывает почти ничего о романах. Исключением стали ее предположительные отношения с певцом ЮрКиссом. Его настоящее имя — Юрий Киселев. Он сын музыкального продюсера и владельца холдинга «Русская медиагруппа» Владимира Киселева. В феврале 2021 года Владимир Путин наградил певца медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тогда Юрий заявил, что получил награду не за песни, а за организацию патриотических мероприятий вместе с командой «Русской медиагруппы». «Мы провели мероприятия в поддержку Русского мира, наших воинов в Сирии, ветеранов ВОВ в Санкт-Петербурге, помогали восстанавливать храмы», — рассказывал ЮрКисс в интервью «Аргументам и фактам».

Люся и Юрий познакомились в концертном зале «Крокус» в 2019 году, сначала их отношения носили дружеский характер. Артисты вместе посещали светские мероприятия и вечеринки, пели в дуэте и снимались в клипах.

В 2022 году они побывали на вечеринке RU.TV, где держались за руки и целовались. Поклонники артистов гадали, когда пара официально объявит об отношениях, но ничего не происходило.

Весной 2023 года певец обмолвился, что сейчас у него нет девушки. А Люся продолжала тепло отзываться о Киселеве, но как о друге. «Юра меня очень сильно поддерживал и не давал опускать руки, говорил, что все получится, нужно просто немного подождать. Так оно и произошло. Я безумно ему благодарна за то, что даже в самые тяжелые моменты он от меня не отворачивался, а помогал мне их преодолеть», — говорила Чеботина.

Сейчас певица утверждает, что «ее сердце свободно» и она хочет встретить «такого же сумасшедшего, как и она сама». «У меня очень много поклонников, но сердце пока что свободно. Я увлечена работой, и, к сожалению, очень мало парней, которые были бы со мной на одной волне, такие же сумасшедшие!» — поделилась певица.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Певица Люся Чеботина и певец ЮрКисс

Какие скандалы связаны с Чеботиной

В последнее время имя Люси Чеботиной у некоторых ассоциируется со скандалами. В январе 2023-го между певицей и звездным стоматологом Луизой Автандилян разгорелся скандал из-за некачественной работы врача.

Согласно договору, Люся должна была оплатить услуги стоматолога (стоимость работы составила около 2,5 млн рублей) рекламой в социальных сетях. Чеботина отказалась рекламировать звездного стоматолога, объяснив это тем, что врач плохо выполнила свою работу. Певица считает, что виниры от Луизы слишком большого размера и с «унитазным оттенком». К тому же после проделанной работы блогер получила воспаление десен, кисты, частичный гипертонус лица и даже смещение челюстного сустава.

За Луизу вступились некоторые звездные клиенты. Среди них — блогер Юлия Пушман, певец Натан. Врач и Люся несколько месяцев обменивались колкостями в интернете, но в итоге певица исправила работу Луизы у знакомого стоматолога в Дубае.

Другой скандал произошел с блогером Идой Галич. В мае 2023-го она рассказала, что «некая знаменитость сорвала съемки нового выпуска ее YouTube-шоу „1-11“, не приехав на площадку и не предупредив об этом». Вскоре на обвинения блогера ответил пиар-директор Чеботиной. На следующий день она сама попросила бывшую подругу не устраивать травлю в Сети.

Через неделю после инцидента певица сбежала с церемонии вручения премии телеканала RU.TV. Чеботина покинула премию, когда узнала, что Галич должна вручить ей награду в номинации «Звезда «Русского радио».

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