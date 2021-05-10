«Переоценка ценностей»: Волочкову разочаровал тайный возлюбленный

https://static.news.ru/photo/20804fe0-b22b-11eb-99c3-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: facebook.com/volochkova

Балерина Анастасия Волочкова призналась своим подписчикам в Instagram, что в её отношениях с таинственным возлюбленным не всё гладко.

Артистка опубликовала фотографию с отпуска на Мальдивах, где сейчас отдыхает вместе с бойфрендом Олегом. Она пожаловалась на пасмурную погоду, которая, впрочем, совершенно не портит отпуск.

Да, в общем-то и я поплакала от разочарования... В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем. Но, как говорит моя мама, самые большие недостатки мои — это чрезмерная открытость души, доверчивость людям и красота, — поделилась Волочкова.

Своим главным недостатком, в отличие от матери, она считает желание видеть в мужчине те качества, которыми он, к сожалению, не обладает. Поэтому часто ей приходится самой «рисовать» желаемые качества.

А когда открываются глаза и понимаешь, что эти краски и кисти только в твоих руках, хуже не становится. Просто происходит очередная переоценка ценностей, — заключила балерина.

Ранее Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег.