Перенёсший трепанацию черепа Борис Корчевников показал фото из роддома

https://static.news.ru/photo/13d84bbc-befc-11ea-91f3-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: b.korchevnikov/instagram.com

Телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников вызвал горячие споры в Сети из-за фото, где он позирует на фоне роддома. 37-летний журналист не раз признавался, что мечтает о ребёнке и большой семье. Как предположили подписчики, вполне вероятно, что ведущего можно поздравить с пополнением.

На фото видна табличка, на которой крупными буквами выведено «выписная». Кто-то признал в этой выписной роддом № 1 в Москве.

Неужели малыш родился? — гадают подписчики.

Сам Корчевников пока никак не отреагировал на поздравления и пожелания.

О личной жизни журналиста почти ничего не известно. Ранее он состоял в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Ранее, как писал NEWS.ru, Корчевников успешно прошёл курс лечения после того, как у него выявили опухоль мозга. О том, что он перенёс трепанацию черепа, ведущий рассказал в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». По его словам, в первые дни после операции «всё в жизни начинаешь видеть по-другому».