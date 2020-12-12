Перенёсшая приступ Боня рассказала о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/645014bc-3ddc-11eb-9d77-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Телеведущая и блогер Виктория Боня оценила свои боли на шесть по десятибалльной шкале. Ранее стало известно, что она госпитализирована в Монако.

Накануне телеведущая почувствовала приступ острой боли, которая не давала ей пошевелиться и вдохнуть. Боня призналась, что испугалась в тот момент смерти. Когда женщину выписали из больницы, она продолжила реабилитацию дома.

Я уже могу поднимать руки и ходить без боли... — рассказала Боня в Instagram.

Помогает блогеру справиться с последствиями перенесённого приступа спортивный врач. Пациентка оценивает свои боли на шесть баллов по десятибалльной шкале и большую часть времени проводит лёжа, так как иногда начинает задыхаться.

Исходя из описанных женщиной симптомов и назначенного ей лечения, поклонники предположили, что у неё межрёберная невралгия.

А я встану и буду ещё сильнее! - пообещала ведущая.

Как писал NEWS.ru, во время прямого эфира в Instagram модель и ведущая Виктория Боня в ответ на вопрос о победительнице 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» призналась, что ходила к ней, когда столкнулась с проблемами в личной жизни. По словам Виктории, «ясновидящая» произвела на неё очень неприятное впечатление.