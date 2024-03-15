Перенесшую COVID-19 солистку «Город 312» заменят участницей «Голоса» Место Аи в группе «Город 312» займет участница «Голоса» Диана Макарова

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Светлана Назаренко

Новой солисткой музыкальной группы «Город 312» стала участница проекта «Голос» Диана Макарова. Как сообщает Starhit, девушка на неопределенный период заменит фронтвумен коллектива Светлану Назаренко (Аю).

Причиной временного изменения состава группы стали проблемы Светланы со здоровьем. Певица приводит в порядок свое состояние после перенесенного коронавируса.

Макарову музыканты заметили на репетиции одной из программ «Голос». По словам девушки, она знакома с творчеством группы с самого детства и часто исполняла их песни на различных конкурсах.

Издание также отмечает, что Светлана продолжает принимать участие в жизни коллектива и написании новых композиций. С Дианой у них сложились прекрасные отношения: фронтвумен дает девушке рабочие наставления и советы.

Ранее музыкальная группа «Город 312» сообщила в своей официальной группе во «ВКонтакте» о приостановке концертной деятельности. В 2021 году вокалистка рок-группы «Город 312» пообещала добавить в грядущий сольный альбом треки, посвященные женским проблемам. Альбом «Здесь и сейчас» вышел в 2022 году и содержал 18 композиций. Ая подчеркивала, что в ее песнях центральными являются женские истории.