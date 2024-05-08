«Это не лето»: Рудковская рассказала, когда ждать Канье Уэста в России Рудковская сообщила, что Канье Уэст может выступить в Лужниках осенью

Фото: Walik Goshorn/Global Look Press

Канье Уэст

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале сообщила о приезде рэпера Канье Уэста в Россию этой осенью. По ее данным, артиста будет сопровождать его жена Бьянка Цензори. Переговоры с артистом ведет музыкант и предприниматель Евгений Финкельштейн, привозивший в Москву Мадонну и Дженнифер Лопес, написала Рудковская.

Он [Канье Уэст] действительно приедет в Россию. И я, знаете ли, к этому причастна! Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей [Финкельштейном]. И вот переговоры сдвигаются, видимо, в сторону конкретики. Но точно не лето. Концерт в Лужниках нужно согласовывать за 2–3 недели, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться... — сообщила Рудковская.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявила, что россияне не нуждаются в концерте американского рэпера Канье Уэста.

Информация о планах Канье Уэста дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня, появилась ранее в различных Telegram-каналах. Утверждалось, что контракт с американской звездой уже подписан и его выступление состоится в «Лужниках».

Позднее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг эту информацию и заявил, что такие планы обсуждались несколько месяцев назад, но денег на выступление Канье Уэста никто не дал. По его словам, гонорар рэпера составляет не менее $5 млн, из-за чего концерт согласовать не удалось, после чего поползи слухи.