«Перегнула палку»: продюсер оценил пародию Бабкиной на песню Инстасамки Продюсер Дворцов: Бабкина перегнула палку своей пародией на песню Инстасамки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина перегнула палку, сделав пародию на песню Инстасамки «За деньги — да», заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти». По его словам, исполнительница является народной артисткой России с соответствующими песнями. В случае с данной пародией Бабкина просто выбрала не ту знаменитость и не тот хит, добавил шоумен.

Надежда Георгиевна — народная артистка. У нее народные песни. А Инстасамка — девочка-блогер, которая, собственно, поет какие-то непонятные для меня на сегодняшний день песни. В каждой композиции должен иметься смысл <...> Надежда Георгиевна, мне кажется, перегнула здесь палку в том плане, что выбрала не ту артистку и не тот хит, — заявил Дворцов.

Комментируя возможный дуэт Бабкиной и Инстасамки, он добавил, что это будет «полный кринж». По словам продюсера, артистка лишь унизит себя таким поступком. Если этот дуэт все-таки состоится, то масштабного успеха ждать не стоит, добавил он. Дворцов выразил уверенность, что об этом будут говорить один-два месяца.

Ранее Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» перепела хит Инстасамки. Свою песню она назвала «За гусли — да», изменив слова текста под себя. Артистка выступила со своей версией на концерте на ВДНХ в Москве.