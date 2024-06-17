Переехавшая в Испанию жена Михаила Ширвиндта делает практики на изобилие Анастасия Ширвиндт рассказала, что проходит челлендж на привлечение денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ширвиндт с супругой Анастасией

Супруга телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия рассказала в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что после переезда с мужем в Испанию начала делать практики по привлечению изобилия. По ее словам, в качестве побочного эффекта от упражнений появилось желание покупать новую одежду и украшения. Ширвиндт призналась, что собирается делать «денежные техники» ежедневно на протяжении месяца.

Взяла челлендж в течение месяца делать вакуум живота по утрам и практику, посвященную изобилию. Как побочка появилось желание наряжаться, совершенствовать и любить свое тело и скупать все летние украшения в магазинах, — поделилась с подписчиками Ширвиндт.

Ранее Анастасия Ширвиндт рассказала в соцсетях о разобщенности среди близких. По словам женщины, родственники рушат отношения, доказывая свою правоту. Они, как сообщила Ширвиндт, буквально «сорвались с цепи».

Женщина призналась, что ей приходится каждый день оказываться меж двух огней и отчаянно пытаться донести мысль о том, что «никакие убеждения не могут быть важнее человеческих отношений». Ширвиндт отметила, что ей больно видеть, как люди с готовностью жертвуют отношениями из-за того, что «правда же сама себя не докажет».