«Перед дочкой не стыдно?»: Панин погулял по пляжу без трусов

https://static.news.ru/photo/67988d08-b2e8-11eb-8985-96000091f725_660.jpg Фото: actor_ap/instagram.com

Известный приверженец нудизма актёр Алексей Панин прогулялся без трусов по испанскому пляжу. Пикантной фотографией он поделился в своём Instagram.

На снимке он позирует на фоне моря в белой рубашке и со светлыми шортами в руках. Часть фото он замазал и при этом пошутил в подписи: «старик (ну не совсем старик) и море».

actor_ap/instagram.com

Некоторые подписчики не оценили откровенную фотографию. По их мнению, Панину должно быть стыдно за такое поведение перед дочерью.

Ну что в этом мудрого и хорошего. Он же отец дочки. Это просто ужасное фото, — написала одна из поклонниц актёра.

Однако некоторые восхитились смелостью артиста. Они отметили, что Панин выглядит счастливым.

Ранее Панин поделился в Instagram новым видео с отдыха в испанском городе Аликанте, где отдыхает с 14-летней дочерью Анной. Звёздная наследница исполнила танец под шансон. На кадрах семья отдыхает за столом на кухне вместе с неизвестной гостьей. Вокруг стоят пустые бутылки из-под вина, а подросток с сигаретой во рту танцует под шансон.