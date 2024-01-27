«Перебор с аксессуарами»: дизайнер раскритиковала Веру Сотникову за наряд Дизайнер Князева раскритиковала вышедшую впервые за полтора года в свет Сотникову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вышедшая впервые за полтора года в свет актриса Вера Сотникова на дорожке кинопремии «Золотой орел» предстала с излишним количеством аксессуаров, высказала мнение в разговоре с KP.RU дизайнер Ксения Князева. Также она сочла неудачным «тесный» костюм Сотниковой и посоветовала ей носить более свободные вещи.

У Веры перебор с аксессуарами. Эти детали тоже создают дополнительный и ненужный объем. Если убрать все с плеча и оставить металлическую заколочку, было бы намного лаконичнее. Вера красивая женщина, но макияж у нее совсем не современный. В макияже Сотниковой лучше придерживаться чего-то более легкого. Все-таки это не съемка «Битвы экстрасенсов», — заключает дизайнер.

Также Князева добавила, что туфли с острым мысом сделали бы актрису изящнее. Известная по ролям в фильмах «Курьер» и «Танго любви», ведущая шоу «Битва экстрасенсов» Сотникова вышла на ковровую дорожку кинопремии в брючном светло-бежевом костюме с золотистой сумкой.

Ранее сообщалось, что Сотникова станет ведущей ТВ-шоу «Экстрасенсы. Реванш». Она будет оценивать работу участников со сверхспособностями вместе с Ильей Ларионовым. Сотникова являлась постоянным экспертом с третьего сезона программы.