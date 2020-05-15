Переболевшая COVID-19 Бабкина возвращается к съёмкам в «Модном приговоре»

https://static.news.ru/photo/f13d3f02-96d0-11ea-9db0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, готовится вернуться в любимое шоу «Модный приговор».

Уже завтра мы с Надеждой Георгиевной возвращаемся к работе в «Модном приговоре». 16 и 18 мая пройдут съёмки, — сообщил помощник Александр Велор.

По его словам, певица уже вовсю репетирует. При этом она успевает ездить на физиопроцедуры в клинику, сообщил StarHit.

Ранее историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, заявил, что его заразила певица Надежда Бабкина. Он общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.

Через некоторое время Васильев озвучил результаты теста на коронавирус. Специалисты не обнаружили вирус в его крови. Однако врачи медицинского учреждения, в котором лежала Бабкина, подтвердили, что у неё действительно был COVID-19, писал NEWS.ru.