«Пьер Безухов по-саратовски»: Собчак высмеяла танцующего в комзоле Волю Собчак предположила, что надевшего комзол Волю держат в заложниках

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лейсан Утяшева и её супруг телеведущий Павел Воля

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором звезда Comedy Club Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева танцуют вальс в исторических костюмах на Пушкинском балу в Гостином дворе в Москве. Собчак предположила, что надевшего камзол юмориста держат в заложниках и назвала его «Пьером Безуховым по-саратовски».

Паша, дорогой, если тебя взяли в заложники, чтобы ты изображал Пьера Безухова по-саратовски, моргни! — с иронией написала в посте телеведущая.

Ранее Воля заявил, что на свой самый крупный гонорар от выступления на корпоративе смог купить машину. В программе «Шоу Воли» комик пояснил, что это произошло очень давно, и он уже не помнит точную сумму покупки, кроме того, автомобиль был подержанным, однако для него это было похоже на фантастику.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на шутку Воли, в которой интернет-пользователи усмотрели нормализацию изнасилования. Она задалась вопросом, зачем подобное транслируют на гигантскую аудиторию. Защитники юмориста настаивали, что шутка была вырвана из контекста, и в монологе шла речь об интимном контакте между сонными супругами.