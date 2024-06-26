Пенсия, скандал с SHAMAN, санкции Украины: как живет Валерий Сюткин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец и музыкант Валерий Сюткин рассказал о пользе звания заслуженного артиста России. Как это влияет на пенсию исполнителя, что известно о его конфликте с SHAMAN, почему Сюткин попал под украинские санкции?

Какую пенсию получает Сюткин

На мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову, Сюткин рассказал, что данное звание дает ощутимую прибавку к пенсии. Музыкант подчеркнул, что он человек возрастной и находится на пенсии уже шесть лет.

«Оно дает значительную, ощутимую прибавку к пенсии. За звание доплачивают больше, чем сама выплата. Размер пенсии — секрет, но у меня она достойная», — поделился Сюткин.

Что известно о личной жизни Сюткина

Музыкант был трижды женат. По словам Сюткина, к первым двум бракам он относился несерьезно, «поэтому и разводился быстро».

Первая супруга в 1980-м подарила артисту дочь Елену. В 2014 году та родила дочь Василису — внучку Сюткина. Имени первой супруги музыкант не называл. В браке со второй женой у певца в 1987 году появился сын Максим.

С 1993 года Сюткин женат на уроженке Риги Виоле. В 1996 году у них родилась дочь, которую пара назвала Виолой. Девушка выбрала профессию историка искусств и сейчас работает заведующей труппой и продюсером в театре на Малой Бронной у режиссера Константина Богомолова.

Сюткин живет в Москве недалеко от станции «Чистые пруды» вместе с супругой, дочерью Виолой и младшим сыном Лео, появившимся на свет в 2020 году. Артист признался, что хочет выдать наследницу замуж, но с «мужчинами сейчас проблема».

«Дочка говорит, что они алчные и расчетливые. Она работает в театре, я ей говорю: не смей выйти замуж за актера. Так что пока она одна», — поделился Сюткин в интервью KP.RU.

Музыкант назвал своих детей «самодостаточными и приличными людьми». По словам Сюткина, все они работают и живут в России, занимаются здесь бизнесом.

В недавнем интервью он отметил, что не любит делиться личной жизнью. При этом Сюткин не осуждает тех, кто продвигает свое творчество таким образом.

«Люди и так меня знают и придут на мой концерт, а потом расскажут другим. Я переосмыслил все эти соцсети в 2022 году, полностью перестал ими пользоваться. Я живу концертами. Потом после них приятно возвращаться домой и бросать к ногам жены пачки денег», — рассказал Сюткин.

Что за скандал случился у Сюткина с SHAMAN

В марте 2023 года музыкант признался, что его «не цепляют» песни SHAMAN (Ярослава Дронова). Сюткин отметил, что ему ближе композиции, созданные Александрой Пахмутовой.

«Я не могу сказать, что меня цепляют песни популярного сегодня певца SHAMAN. Мне ближе то, что Александра Николаевна Пахмутова писала», — признался Сюткин в беседе с ТАСС.

В недавнем интервью музыкант признался, что после этого он «поплатился» за свои слова. Сюткин не стал говорить, произошел ли скандал или нет, но отметил, что его слова «всюду растащили».

«У меня четыре принципа: не говорить, что не знаешь, не хвастаться, не осуждать и не обсуждать. Я однажды тут что-то сказал и так поплатился, вот причем высказался очень доброжелательно. У меня как-то спросили про SHAMAN. А я, если честно, видел только один эфир с ним, там, где он в дредах пел песню. Мне показалось немножко неорганично, поэтому я искренне сказал, что меня это не зацепило. Это потом везде растащили. Сейчас спросите меня про Ярослава, скажу, что он молодец. Талантливый и трудолюбивый», — сказал Сюткин.

Почему Сюткин находится под санкциями

В начале 2020 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну. В ведомстве заявили, что запрет был введен в связи с высказываниями Валерия Сюткина о целесообразности воссоединения Крыма с Россией. В ответ артист заявил, что не планирует посещать украинские города.

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