Пенсия 17 тыс. рублей, роды в 39, Африка: как живет телеведущая Елена Ханга

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Ханга

Журналистка Елена Ханга недавно выступила в роли члена жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards. Как сейчас живет телеведущая, какую она получает пенсию, что известно о личной жизни?

Где сейчас Ханга

В конце февраля текущего года состоялось вручение премии Cinema Jazz Awards. Согласно правилам конкурса, четыре джазовых коллектива получают от организаторов соревнования четыре разных отрывка из немых фильмов. Музыканты должны заранее подготовить звуковой ряд (свою оригинальную музыку или микс из чужих композиций) и представить его. Члены жюри выставляют оценки исполнителям, выбирая таким образом лучшего тапера страны.

Телеведущая Елена Ханга стала одним из членов жюри XVIII премии Cinema Jazz Awards. Компанию ей составили оперный певец Дмитрий Галихин, киновед и радиоведущий Давид Шнейдеров, кинорежиссер Анна Яновская, художник Дарья Котлярова, музыкальный джазовый продюсер Михаил Фрейдлин.

Сейчас Ханга делает проект для YouTube под названием «ХАНГость». К ней приходят звезды и известные личности из разных областей культуры и искусства.

В 2022 году журналистка стала ведущей передачи «Просто такая генетика». В эфире программы разбирались вопросы, касающиеся выявления связей между генами человека и аспектами его жизнедеятельности. В гостях у Ханги побывали репродуктологи, нейрофизиологи, биологи и другие медицинские эксперты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Ханга

В ноябре 2022 года Ханга была участницей шоу «Наследники и самозванцы» по типу игры «Мафия» на телеканале ТВ-3, но выбыла из шоу после третьего выпуска. По собственному признанию, свой возраст Ханга, которой сейчас 61 год, совершенно не ощущает, но именно он стал главной причиной согласия на участие в этом проекте. Она рассказала, что для нее это была возможность выйти из зоны комфорта и познакомиться с людьми совершенно другого поколения.

Какую пенсию получает Ханга

По данным KP.RU, размер пенсии Ханги составляет 17 тыс. рублей. Такие же выплаты получают писательница Роза Сябитова, актриса Наталья Аринбасарова, певицы Наталья Гулькина и Екатерина Семенова, телеведущая Регина Дубовицкая, певец Михаил Муромов и иллюзионист Амаяк Акопян.

В 2020 году Ханга говорила, что получает 23 тыс. рублей пенсии. Она отмечала, что не может покупать себе дорогие вещи, а карманных денег у нее меньше, чем у дочери.

Что известно о личной жизни Ханги

Елена родилась в Москве 1 мая 1962 года. В детстве Ханга, как и ее мать, занималась теннисом, играла за ЦСКА. В 1984 году Елена окончила факультет журналистики МГУ, после чего стажировалась в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.

После МГУ работала корреспондентом в газете «Московские новости». Как журналист была на встрече президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Рональда Рейгана в Вашингтоне. В 1987 году Хангу по обмену пригласили в Бостон, где три месяца она стажировалась в газете Christian Science Monitor. Затем возвратилась в Москву, после чего в 1989 году уехала в США по приглашению Фонда Рокфеллера. В 1997 году вернулась в Россию.

Помимо российского гражданства Ханга также имеет и американское, что позволило ей обвенчаться в Нью-Йорке. Является членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Отцом Елены был премьер-министр Занзибара Абдула Кассим Ханга. После госпереворота он подвергся репрессиям на родине и позже погиб в тюрьме. Ханге сообщили, что в Африке ее семье была завещана лачуга, и предложили переписать имущество на другую семью родителя, живущую там. Ханга согласилась, а потом выяснилось, что ее обманули. В наследство ей должен был достаться целый дворец, который таким путем присвоил сводный брат телеведущей, писал StarHit.

Ханга замужем за председателем совета директоров Центра политического консультирования Игорем Минтусовым. В 2001 году, когда журналистке было 39 лет, она родила дочь Елизавету-Анну, которую назвала в честь своего тренера по теннису Анны Дмитриевой.

Фото: РИА Новости Елена Ханга в пресс-центре телемоста Москва-Вашингтон

«Когда я в 25 лет брала интервью у известного врача, она назвала меня „старородящей“. Это прозвучало как приговор, будто клеймо поставили! Но мама никогда не давила на меня в стиле „вот, тебе уже 25, поезд уходит“. А потом я узнала, что и в Америке люди только к 40 годам начинают осматриваться. И когда я в 39 лет сказала своему врачу, что хочу ребёнка, она ответила: „Слава богу, определилась!“» — рассказывала Ханга.

Чем знаменита Ханга

В 1980-е годы играла за «Сборную мира» в КВН. После стажировки в Америке в 1987 году была приглашена Александром Любимовым, Дмитрием Захаровым и Владиславом Листьевым в программу «Взгляд», где периодически появлялась в кадре. Работая в США, взяла интервью у легендарного футболиста Пеле.

С 1996 года стала работать на телеканале НТВ, где делала спортивные репортажи. С сентября 1997 по январь 2000 года по инициативе главного продюсера НТВ Леонида Парфенова была ведущей программы «Про это» — первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.

В 1998 году Ханга стала соведущей Парфенова в пробном пилотном выпуске телеигры «Русские в форте Бойярд». В сентябре 2000 года была в числе журналистов телеканала НТВ, освещавших летнюю Олимпиаду в австралийском Сиднее. Последняя постоянная программа с участием Ханги на НТВ была закрыта в мае 2006 года.

С осени 2009 года работала на российском англоязычном канале Russia Today. Изначально — в еженедельном ток-шоу CrossTalk, с 18 мая 2013-го по 23 января 2015 года — в разговорной программе «Точка отсчета».

Читайте также:

«Ах как хочется вернуться»: куда пропала певица Анжелика Варум

Последние новости шоу-бизнеса 2 марта: что с Лободой, Киркоровым, Галкиным

Филипп Киркоров: последние новости 2 марта, гонорар, репетиция, Салехард