Пенкин: я не жалею, что перестал общаться с Долиной

https://static.news.ru/photo/fc516740-6850-11eb-9a64-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист Сергей Пенкин и певица Лариса Долина когда-то были очень дружны. Однако со временем эти отношения развалились. Причину прекращения дружбы сам Пенкин видит в появлении у Долиной нового супруга.

Как отметил артист, раньше певица была замужем за Виктором Митязовым. В это время компания была неразлучна, все друг с другом общались.

Как только появился Спицын, она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом. Мне всё равно. Это показывает сущность человека, — цитирует Пенкина «Собеседник».

Артист подчеркнул, что добрый человек останется таким навсегда, однако многие люди злы по природе своей. Пенкин же определяет ложь по глазам. За это, по словам артиста, в мире шоу-бизнеса его многие не любят.

Также Пенкин прокомментировал ситуацию на Западе. По его словам, богатеют там не музыканты, а продюсеры, которые берут на сцену талантливых людей и вкладываются в них.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Пенкин рассказал о работе дворником в своём самом любимом районе Москвы. Артист, родившийся в Пензе, вспомнил, что после переезда в столицу подметал улицы.