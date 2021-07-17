Пенкин раскрыл правду о жалующихся на кризис артистов

Сергей Пенкин рассказал, как на самом деле артисты переживают кризис, связанный с пандемией коронавируса. Многие его коллеги жаловались на безденежье, Пенкин тоже оказался в числе тех, кто прибегал к дополнительным источникам дохода и старался держаться на плаву, пишет KP.RU.

Артист рассказал , что у него есть вторая квартира в хорошем районе, которую он сдавал, получая неплохие деньги.

Жил скромно. Но ничего: в своём загородном доме я писал песни, ходил в лес, встречал гостей... Страха не было, только оптимистичный настрой. И у тех, кто жаловался на жизнь, я думаю, на самом деле всё было в порядке. Когда у человека реальные проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание, — поведал артист.

В эти дни Сергей Пенкин находится на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Перед концертом он заглянул в казино и даже выиграл немного денег. Сумму выигрыша музыкант не назвал, но сказал, что заплатить за ужин хватило.

Ранее певец Сергей Пенкин в интервью Дмитрию Гордону оценил слухи о бурном романе с солистками группы «Мираж» Наталией Гулькиной и Маргаритой Суханкиной. По его словам, раньше им было выгодно поддерживать разговоры о своём «тройственном союзе» для привлечения внимания журналистов.