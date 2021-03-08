Сергей Пенкин подаст в суд на коммунальщиков из-за протечек в квартире

https://static.news.ru/photo/7affea4c-8027-11eb-9d5a-96000091f725_660.jpg Сергей Пенкин Фото: penkinofficial/instagram.com

Певец Сергей Пенкин намерен подать в суд на управляющую компанию дома в центре Москве, где расположена его квартира. По его словам, из-за постоянных протечек там портятся стены и старинный паркет.

Артист считает, что в происходящем виноваты коммунальщики, которые не устраняют проблему. Однако добиться от управляющей компании решения этого вопроса певец не может. Он пояснил, что ему даже платежи по счетам за ЖКХ даются с трудом, не говоря уже о решении подобных проблем. В связи с этим разбирательство будет вестись через суд.

Сейчас разговаривает адвокат, юрист с этими компаниями. Мне сказали, что нужно дать добро — и уже дело пойдёт, — цитирует артиста Пятый канал.

Ранее из-за непогоды пострадал загородный дом Пенкина. В результате ливней оказался затоплен его подвал. Восстановительные работы обошлись певцу почти в 10 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Пенкин поделился воспоминаниями о том времени, когда только приехал в Москву. Он устроился работать дворником и жил в дворницкой квартире на Остоженке. По его словам, это самая лучшая квартира во всей столице. Пенкин добавил, что со временем подъезд дома был исписан признаниями от поклонников.