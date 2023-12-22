Пенкин отменил концерт в Дубае: что случилось, при чем здесь Путин Mash: Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради награждения в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради участия в торжественной церемонии. Почему артист принял такое решение, как это связано с президентом России Владимиром Путиным?

Почему Пенкин отменил концерт в Дубае

Артист перенес гастрольный концерт, который должен был состояться в ОАЭ, сообщает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, Пенкин принял такое решение ради присутствия на церемонии вручения почетного звания «Заслуженный артист РФ», которое ему присвоил президент России.

«Артист и певец Сергей Пенкин отменил ближайший концерт в Дубае ради получения награды „Заслуженный артист РФ“», — сообщает Mash.

По данным канала, торжественная церемония награждения пройдет в Москве 24 декабря в институте имени Гнесиных, где Пенкин преподает. На этот же день у артиста был запланирован концерт в Дубае, но Пенкин спешно отменил мероприятие. Шоу перенесли на июнь 2024 года.

Когда Пенкину присвоили звание заслуженного артиста РФ

Новость о присвоении звания Пенкин узнал во время гастролей в Вологде. Пенкин отметил, что впервые на гастролях сможет сказать, что стал заслуженным артистом.

«Я рад этому событию, потому что я долго этого ждал. Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите. <...> Слава богу, что это произошло. Хочу сегодня радоваться тому, как будут реагировать зрители — впервые я на гастролях скажу, что я стал заслуженным артистом. Это очень приятно. <...> Надо просто идти вперед, работать, радовать новыми песнями, новым шоу, новыми концертами, любить, общаться со зрителями, петь живьем. Все так же продолжается, ничего не меняется», — говорил артист.

Музыкант всю жизнь посвятил сцене. Несмотря на то, что Пенкин был дважды женат, ни одна из супруг не подарила ему детей. Артист признавался, что отдал себя творческому процессу и ученикам собственной вокальной школы.

Голос Пенкина отмечен записью в Книге рекордов Гиннесса. В интервью исполнитель не раз предполагал, что из-за отсутствия «простеньких хитов», которые бы постоянно находились в эфире радио, он мог остаться незамеченным, но теперь все изменилось и пришло время праздновать.

«Буду, конечно, буду праздновать с друзьями после того, как я приеду. А сегодня я проставляюсь концертному залу, угощаю шампанским и вином в фойе. Потому что сегодня большое событие, и я думаю, что зрители сегодня будут вместе со мной рады этому», — отметил Пенкин.

Из-за чего Пенкин пропал с телеэкранов

Артист назвал большие концерты «балом лицемерия». По его словам, он не имеет теплых чувств к отечественной звездной «тусовке», поскольку хочет работать там, где его ждут.

«Допустим, ты приходишь куда-то: „Ой, Сережа, как ты хорошо выглядишь!“, сю-сю-сю, а потом: „Тьфу, век бы тебя не видеть!“ Понимаете? Вот так в шоу-бизнесе. И я как бы этого не хочу. Я хочу, чтобы я приходил туда, где меня ждут, а не где там быть каким-то ля-ля-ля, жу-жу-жу. Я этого не люблю», — заявил Пенкин на YouTube-проекте RTVI «Легенда».

Также он признавался, что его стали реже приглашать на телевизионные проекты. Он предположил, что причиной может быть непонимание его музыки.

Светским раутам певец предпочитает работу с учениками, которым передает свой опыт. Кроме того, Пенкин продолжает гастролировать — в августе артист говорил, что его график расписан на месяцы вперед.

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