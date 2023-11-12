Пение, фотосессии: как сейчас живет звезда «Бедной Насти» Анна Горшкова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Горшкова

Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Горшкова была одной из главных звезд в начале 2000-х годов. Тогда ей предлагали участие в различных проектах, но потом она резко пропала с экранов. Чем сейчас занимается артистка и как она живет?

Чем известна Анна Горшкова

Анна Горшкова родилась 28 ноября 1983 года в Москве. С детства она занималась в музыкальной школе, однако в 14-летнем возрасте заинтересовалась модой. Вместе с бабушкой Горшкова уехала в Париж, где два года проработала моделью. После возвращения на родину она продолжила сотрудничать с агентствами Москвы.

Известность пришла к Горшковой в 2003 году, когда она сыграла в сериале «Бедная Настя». Изначально будущая актриса отказывалась от роли, поскольку у нее не было профильного образования и она училась в Государственном университете управления.

При этом многие артисты из проекта были без актерского образования — специально для них организовывали курсы при МХАТе. Там же обучалась Горшкова.

После выхода «Бедной Насти» актриса снялась и в других популярных проектах — «Две судьбы», «Дело гастронома № 1», «Дом с лилиями», «На Париж». Последняя картина вышла в 2018 году, после этого Горшкова два года нигде не появлялась. В 2021-м она сыграла в мини-сериале «Ибица-гейт», в 2023 году приняла участие в проекте «Эффект домино».

Что известно о личной жизни Анны Горшковой

В 2006 году Анну Горшкову назвали разлучницей, поскольку она стала выходить в свет с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого называли женихом спортсменки Алины Кабаевой. По слухам, актриса увела предпринимателя. Обе девушки называли мужчину Давидом.

При этом сама Горшкова заявляла, что они с Муселиани просто друзья.

«Я познакомилась с Давидом совсем недавно. К тому времени они с Алиной уже расстались. Поэтому все эти выдумки, что я под покровом ночи, в отсутствие Кабаевой, наведывалась в квартиру Давида и приезжала к нему на работу в отделение милиции, — наглая ложь! Во-первых, я не знала, где работает Давид. К тому же у него, как у свободного мужчины, есть своя личная жизнь. У Давида много подруг, знакомых. Ко мне это не имеет никакого отношения. А меня теперь незаслуженно считают разлучницей», — комментировала она.

В 2007 году Анна Горшкова вышла замуж за миллиардера, генерального директора ОАО «Центргаз» Михаила Борщева, который был на 15 лет старше нее. После этого актриса на какое-то время пропала с экранов.

Спустя время она признавалась, что муж запрещал ей сниматься в кино и выходить на подиум. Бизнесмен хотел, чтобы она стала домохозяйкой. Из-за скандалов пара развелась в 2009 году.

После этого Горшкова перестала делиться с поклонниками и журналистами деталями личной жизни.

Чем Анна Горшкова занимается сейчас

Помимо съемок в кино, сейчас Анна Горшкова вернулась к занятиям музыкой. Она поет, выступает на концертах и сотрудничает с Артуром Бэстом и Яном Осиным. Ее также приглашают на корпоративы и частные праздники.

Помимо этого, Горшкова снова начала заниматься моделингом — она снимается в рекламе и принимает участие в фотосессиях. Также артистку приглашают в разные телевизионные программы.

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