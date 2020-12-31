Пение дочери Началовой вызвало восторг у поклонников певицы

https://static.news.ru/photo/12910eae-4b85-11eb-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина восхитила поклонников артистки своим пением. По словам фанатов, девочка растёт настоящей копией матери.

Как рассказала подруга исполнительницы Елена Метлюк, она очень много времени проводит с наследницей певицы. Буквально на днях девочка побывала у неё в гостях, пишет IReactor.

По утверждению поклонников Началовой, её дочь явно унаследовала сильный голос от матери. Вполне возможно, что в ближайшем будущем девочка станет известной певицей.

Юлия Началова умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант и певец Юрий Лоза поддержал идею «Новогоднего огонька» с показом выступления покойной Юлии Началовой. По его словам, это будет отличный подарок для поклонников певицы к Новому году.