Актриса и режиссёр Рената Литвинова на своей официальной странице в социальной сети рассказала о том, как её сбили 12 января на пешеходном переходе в центре Москвы.

Свой пост артистка начала с цитаты из стихотворения Иосифа Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Литвинова пишет, что в настоящее время с ней уже всё хорошо. Машина действительно...