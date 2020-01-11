Певица Пелагея рассказала о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным. Звезда отметила, что они с мужем планируют обойтись без скандальных разбирательств, если в ситуацию не вмешаются «третьи лица».
Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном, — заявила Пелагея в эфире «МузТВ».
Как ранее писал NEWS.ru, развод в семье певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина назревал уже давно. Их отношения чуть не развалились в 2018 году, но тогда брак удалось спасти благодаря настойчивости певицы. Однако её постоянная ревность не давала покоя Ивану, и это окончательно рассорило возлюбленных, рассказали близкие спортсмена.
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