Пелагея потеряла голос из-за претензий бывшего мужа на её имущество

https://static.news.ru/photo/d553f772-beb2-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певица Пелагея из-за раздела имущества с бывшем мужем, хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным лишилась голоса на фоне переживаний.

Экс-супруг, ушедший к бизнес-леди Марии Гончар, начал претендовать на часть совместно нажитого имущества — дома и квартиры, которые исполнительнице подарила мать. 9 июля состоится закрытое судебное разбирательство по этому поводу.

Как рассказал StarHit фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин, Пелагея на почве переживаний с разделом недвижимости и в целом развода потеряла голос. Правда, в настоящий момент звезда уже выздоровела, а её связки полностью восстановились.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия. В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для дочери.

Позднее светская львица обратилась в судебные органы, чтобы ей назначили алименты. Никулинский суд уже приступил к рассмотрению иска артистки. Адвокаты Пелагеи посчитали, что четверть дохода Телегина составляет 1,5 млн рублей в месяц. Но представители Телегина будут настаивать на 500–700 тыс. рублей в месяц как фиксированной сумме, писал NEWS.ru.