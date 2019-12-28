https://static.news.ru/photo/277f39a2-2940-11ea-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

На популярный проект, но не в качестве наставницы, а как приглашённая звезда, вернулась певица Пелагея. Недавно расставшаяся с мужем, хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным, звезда рассказала, что очень скучала по «Голосу».

После выступления в полуфинале шоу, где Пелагея исполнила свою коронную песню «Конь», певица дала небольшое интервью, пишет «Телепрограмма».

По проекту я очень скучала. Сначала говорила, что сюда не ногой, а потом ногой. В этот раз подобрался очень интересный состав участников. Много дорогих мне людей, — рассказала звезда.

Пелагея поделилась и своим отношением к наставникам и сказала, что очень любит Полину Гагарину. Певица знакома с Константином Меладзе, а с Валерием Сюткиным они вместе участвовали в программе «Угадай мелодию». Пелагея не знакома только с Сергеем Шнуровым, лидером группировки «Ленинград», но, по её словам, «всё впереди».

О разводе Пелагеи и Телегина стало известно на последней неделе декабря. Близкие спортсмена рассказали, что певица буквально «донимала ревностью» своего мужа. Страсти накалялись и из-за публикации в СМИ фотографий, на которых Телегина обнимает некая девушка.

Как писал NEWS.ru, ранее хоккеист впервые прокомментировал информацию о разводе с популярной певицей после трёх лет брака, писал NEWS.ru.