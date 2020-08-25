Пелагея не будет препятствовать общению хоккеиста Телегина с дочерью

https://static.news.ru/photo/2ec58e20-e6e9-11ea-87f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pelageya_insta

Российская певица Пелагея не будет запрещать форварду московского хоккейного клуба ЦСКА Ивану Телегину общаться с их дочерью, заявил адвокат артистки Филипп Рябченко.

Во вторник, 25 августа, в Никулинском суде Москвы должно было состояться второе заседание по бракоразводному процессу Пелагеи и Телегина, однако его перенесли на 25 сентября. Первое заседание состоялось 11 августа, уточняет РИА Новости. Суд должен решить вопрос о разводе супругов, утвердить раздел имущества, а также взыскание алиментов на содержание ребёнка.

По словам Рябченко, Пелагея и Телегин больше не встречаются лично, их общение происходит исключительно через адвокатов. Так как спора по ребёнку нет, нет и каких-либо требований по времени общения хоккеиста с дочерью. Певица же выступает за то, чтобы отец продолжал встречаться с их ребёнком.

О расставании Пелагеи с Телегиным стало известно в конце 2019 года. Певица и хоккеист заключили брак летом 2016 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Пелагея удивила поклонников новым обликом. Артистка похорошела после посещения салона красоты.

Удивлённые фанаты отметили, что певица стала «хороша — нет слов». Пелагею сравнили с невестой и пожелали всего хорошего.