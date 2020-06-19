Пелагея претендует на полтора миллиона рублей алиментов в месяц

https://static.news.ru/photo/3eccc692-b1cb-11ea-92bc-fa163e074e61_660.jpg Пелагея с мужем Иваном Телегиным Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пелагея после развода с Иваном Телегиным может претендовать на 500–700 тысяч рублей алиментов на дочь. Певица и хоккеист не смогли договориться о размере суммы на содержание ребёнка.

Никулинский суд уже приступил к рассмотрению иска артистки. Адвокаты Пелагеи посчитали, что четверть дохода Телегина составляет 1,5 млн рублей в месяц. Но представители Телегина будут настаивать на 500–700 тыс. рублей в месяц как фиксированной сумме, сообщает KP.RU.

В качестве аргумента адвокаты Телегина представят в суд справку о том, что у хоккеиста есть ещё один ребёнок, появившийся на свет в гражданском браке. Также суду будут представлены документы о возможном снижении доходов спортсмена.

Первое заседание назначено на 26 июня. По разделу имущества паре было договориться проще: каждый остался при своих домах и квартирах. Телегин перестал скрывать свою новую подружку — бизнесвумен Марию Гончар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина отложен до 18 июня. Причиной того, что исполнительница не смогла получить развод, СМИ называют некое ЧП в Никулинском суде, который должен был расторгнуть брак артистки.