Пьеха рассказал о результатах «сердечных анализов» Пьеха заявил, что анализы не выявили у него серьезных проблем с сердцем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха сообщил в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена), что результаты анализов не выявили у него серьезных проблем с сердцем. Он подчеркнул, что врачи нашли «кое что по мелочи», но из-за этого переживать не стоит.

Я сдал все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже тем более не надо переживать, — сообщил артист.

11 июня Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ночью ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь.

Telegram-канал Mash позднее сообщил, что певца госпитализировали в Боткинскую больницу в отделение кардиореанимации с признаками инфаркта миокарда. По данным канала, благодаря экстренной коронарографии врачи смогли предотвратить инфаркт у Пьехи. Во время операции врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже, пояснил канал.

В 34 года Пьеха пережил инфаркт. Журналистам артист рассказал, что с этого момента в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику.