Пьеха рассказал, как выступил в «Маске» с тяжелейшей астмой

https://static.news.ru/photo/aafcccac-a60f-11eb-a655-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/wolfieha/

Стас Пьеха поделился впечатлениями о своём участии в шоу «Маска». Артист всё в той же «неваляшечной» манере написал об этом в своём микроблоге.

Певец заверил, что изначально знал, на что идёт, надевая на себя 20 килограмм «чистейшего панк-рока». Он признался, что ему в рамках шоу хотелось покуражиться,

Именно возможность создавать диссонанс, быть рил рокстаром и детским кошмаром порою, а порою сладкой сказкой на ночь, — именно это меня и пленило! Хотелось покуражиться, майн либэ, и кой-какие мои воспаленные фантазии удалось-таки воплотить, — делится с поклонниками артист.

Многое, отметил Пьеха, не вышло — не давали права на исполнение, не позволял формат. Не со всеми на проекте у артиста сложились хорошие отношения.

Но Неваляшка ведь не доллар, чтобы всем нравиться, и с кем попало не валяется, как вы сами знаете, котятки мои! — шутит артист.

Как выяснилось, последнюю песню Стас Пьеха исполнял с тяжелейшей аллергической астмой и проходил лечение.

Но-таки песня состоялась, хоть и без феерии неваляшечной, без гроуля, скрима, пигвойса, Йодля, микста, расщиплений и прочих вензелей, как мог так и вальнул! — пишет артист.

В завершении певец поблагодарил команду проекта и попрощался со зрителями всё ещё в качестве полюбившегося многим персонажа:

На этом разрешите откланяцца, мои ярые нарушители Масочного режима, мои неизлечимые романтики, мои взрослые любители поющих ростовых кукол! Спасибо вам за поддержку! Лямур-Тужур! Дас ист Капут. Прощайте, не поминайте лихом.

В ответ зрители осыпали Стаса комплиментами, заверениями в большой любви к артисту и сожалениями, что неваляшка покинула проект. Первым оценил выступление Пьехи Денис Клявер.

Неваляшечка! Поздравляю, братец! Мой победитель Маски. Этот щшанс удивить ты использовал на 300%, — написал вокалист.

Свое восхищение выразила певцу и Алла Пугачёва. Примадонна отправила певцу смайлики в виде аплодисментов.

Как сообщалось ранее, Стас Пьеха скрывался в костюме Неваляшки на шоу «Маска» и дошёл до полуфинала. Имя артиста правильно назвали все члены жюри в рамках самого рейтингового проекта на отечественном телевидении.