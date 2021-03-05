Пьеха признался в нелюбви к цветам из-за бабушки

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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что собирается развестись со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Произошло это на съёмках нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» с его участием.

Почти целый год Гоген не появлялся на публике. Оказалось, что он лечился в частной клинике по настоянию жены, которую при этом он сам не раз обвинял в злоупотреблении алкоголем. В...