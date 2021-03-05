Пьеха признался в нелюбви к цветам из-за бабушки

Многочисленные цветы, которые дарили поклонники Эдите Пьехе, наложили отпечаток на её внука Станислава. Певец признался, что перестал дарить букеты.
Я не люблю дарить цветы, потому что в детстве их всегда было очень много, и это мешало жить. Бабушке дарили огромное количество букетов, они стояли даже в ванной, и можно было не помыться — просто негде! Это наложило отпечаток, и если можно обойтись без цветов, я обойдусь без них, —сказал Пьеха порталу WomanHit.
Ранее NEWS.ru писал, что Эдита Пьеха наконец назвала имя своей правнучки, которое долго держалось в секрете. Малышку, появившуюся на свет в начале февраля, зовут Ида.