Пьеха обвинил Безбородову в фальсификации видеозаписи избиения его сына

Российский певец Стас Пьеха обвинил Ирину Безбородову, избившую его семилетнего сына Петю, в фальсификации видеозаписи с места происшествия. Об этом он заявил в интервью Алле Довлатовой для «Русского радио».

Госпожа Безбородова сделала монтаж записи, якобы не было избиения. Просто на кадрах записи она говорит мальчику, зачем он испортил бассейн. Люди не очень понимают, что произошло. Либо имеют ресурс и блат, что их отмажут на пустом месте без каких-либо аргументов в их пользу, — высказался Пьеха.

После нападения супруги футбольного арбитра Безбородова семилетний сын музыканта до сих пор проходит реабилитацию: мальчика госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга, сейчас он, как и его мама с бабушкой, занимается с психотерапевтом и регулярно обследуется у врача. Как отметил Пьеха, нападать на детей нельзя, добавив, что российское законодательство слишком лояльно относится к правонарушениям подобного рода.

Ранее адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин назвал причины, по которым Ирине Безбородовой не удастся избежать наказания за содеянное.