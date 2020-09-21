Пегова посмешила фанатов кадрами с репетиций «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/09f4cf28-fc7b-11ea-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Пегова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Пегова опубликовала в сторис Instagram кадры с репетиций шоу «Ледниковый период» не только на площадке, но и за кулисами. Актриса выступает в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым.

На роликах, опубликованных Пеговой, не настолько всё красочно, но видно, как приходится стараться актрисе. Тренирует артистку фигуристка Мария Орлова. В частности, она учит Ирину Пегову лёгкому скольжению без скрежета коньков о лёд.

Ира, не скреби ногой, не хочу слышать скрежет зубцов! — наставляет актрису фигуристка.

Также Пегова опубликовала фото после своего очередного выступления вместе с Алексеем Тихоновым.

Пользователи от души посмеялись над юмором актрисы и пожелали ей удачи на льду. «Партнёр, конечно, у вас шикарный!», отметили фанаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский фигурист Илья Авербух рассказал о новом сезоне «Ледникового периода». В шоу примут участие 11 пар профессиональных спортсменов и звёзд.