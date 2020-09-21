Пегова посмешила фанатов кадрами с репетиций «Ледникового периода»

Ирина Пегова опубликовала в сторис Instagram кадры с репетиций шоу «Ледниковый период» не только на площадке, но и за кулисами. Актриса выступает в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым.
На роликах, опубликованных Пеговой, не настолько всё красочно, но видно, как приходится стараться актрисе. Тренирует артистку фигуристка Мария Орлова. В частности, она учит Ирину Пегову лёгкому скольжению без скрежета коньков о лёд.
Ира, не скреби ногой, не хочу слышать скрежет зубцов! — наставляет актрису фигуристка.
Также Пегова опубликовала фото после своего очередного выступления вместе с Алексеем Тихоновым.