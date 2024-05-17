Педагог Вани Дмитриенко рассказала, как на артиста повлияли родители Директор детской студии Бедрина: родители Дмитриенко сильно его поддерживали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родители блогера и певца Вани Дмитриенко привели его в театральную студию в пять лет и максимально поддерживали в творческих начинаниях, рассказала NEWS.ru руководитель красноярского театра «Этти дети» Елена Бедрина. Она добавила, что уже тогда мальчик выделялся и подавал большие надежды.

У нас, например, есть наш внутренний конкурс, где принимают участие родители, они поют со своими детьми на сцене. Мама Вани Светлана специально ходила на вокал, чтобы научиться петь. Они — Виктор, Светлана, Ваня, его сестра Лена — пели на конкурсе квартетом «Берегите любовь». Такое отношение родителей — это очень важно, — отметила Бедрина.

По словам руководителя театра «Этти дети», родители привели Ваню Дмитриенко на занятия, когда ему было всего пять лет, как и остальные дети, он изучал актерское мастерство, эстрадный вокал и хореографию, при этом быстро влился в коллектив, потому что «очень активный, любознательный, с отличным чувством юмора».

У них была очень сильная группа, трио, которая побеждала на всех конкурсах. Потом он стал развиваться сольно. На нашем конкурсе «Дети-фест» он представил свои стихотворения под бурные аплодисменты ребят. Помню, он тогда даже чуть не заплакал, — вспомнила Бедрина.

Ранее певец Ваня Дмитриенко в интервью каналу «Макарена» во «ВКонтакте» сказал, что подставил фигуристку Камилу Валиеву своим желанием ее поддержать. В ноябре 2022 года в интернете появилось фото, на котором Валиева и Дмитриенко гуляют по Казани, держась за руки. После этого появились слухи, что Дмитриенко и Валиева состоят в романтических в отношениях. По словам певца, он не смог объективно ситуацию, хотел поддержать фигуристку, а вместо этого сделал еще хуже.