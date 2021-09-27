Педагог по вокалу уличил Бузову в пении под фонограмму

Несмотря на то что в углу экрана на телеканале «Россия 1» висела плашка «Живой звук», Ольга Бузова в шоу «Дуэты» спела песню Аллы Пугачёвой под фонограмму. Об этом «360» рассказал педагог по вокалу Андрей Юрец, уличивший певицу во лжи.

Это на 99% фонограмма, но, на мой взгляд, это даже неплохо. Я, откровенно говоря, чаще всего сам люблю фонограммные концерты, потому что там поёт же сам артист, — отмечает эксперт.

По словам специалиста, ни Ольга Бузова, ни Алла Пугачёва не обладают каким-то определённым диапазоном и прокачанными голосовыми связками. Поэтому пение под «фанеру» вполне оправданно.

Кроме того, многие зарубежные исполнители часто выступают под фонограмму, и в этом нет ничего страшного. При этом сама Бузова, несмотря на то что не занимается с педагогом по вокалу, смогла отточить навыки пения из-за долгого пребывания на сцене, заключил Юрец.

Ранее профессор экономики Евгений Сатановский прокомментировал небывалый успех Ольги Бузовой. По мнению учёного, нынешним артистам, чтобы раскрутиться, не нужны образование и природные данные.