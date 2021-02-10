Педагог по вокалу пришла в ужас от планов Бузовой исполнить гимн России

https://static.news.ru/photo/e8adce5a-6bc9-11eb-8fa5-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова своим исполнением гимна России опозорит честь страны и саму себя. Такое мнение высказала преподаватель по вокалу для артистов эстрады Нина Савицкая.

По словам эксперта, в гимне есть сложные партии, которые Бузова не сможет вытянуть.

Это даже не обговаривается. Это же ужас. Её способностей не хватит, чтобы исполнить это произведение. Даже профессионалы тратят немало времени в репетиционных залах, пытаясь передать ту эмоциональность и силу, которой наполнена композиция. Имеет значение, как гимн исполняется — есть вариант с музыкальным сопровождением и акапельное исполнение. Если с музыкой ещё можно как-то заглушить её голос, то в варианте без неё будет слышен вокал, который, мягко говоря, далёк от идеала, — рассказала «Вечерней Москве» Савицкая.

Она призвала Бузову заниматься своим творчеством и не покушаться на святое.

Между тем продюсер и преподаватель по вокалу проекта «Голос» Николай Чермошенцев считает, что каждый житель РФ имеет право на свой вариант исполнения гимна.

Это общенациональное музыкальное произведение. Любой вариант исполнения имеет право на жизнь. Кстати, Ольга Бузова могла бы его спеть в своём неповторимом стиле. Если она поработает немного над техникой исполнения, то получится вполне интересная вариация, — добавил артист.

Чермошенцев заметил, что не последнюю роль играет убедительность, с которой исполняется гимн. По его словам, даже дилетант в стихотворной форме может звучать убедительнее при исполнении гимна, чем профессиональный певец. Специалист отметил, что с нетерпением ожидает выступления Бузовой, чтобы оценить её вариант исполнения общенационального гимна.

В социальной сети Ольга Бузова поделилась мечтой. Она заявила, что очень хочет исполнить гимн России на каком-либо мероприятии.

Ранее экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, также известный под псевдонимом Май Абрикосов, на своей странице в Instagram раскритиковал Ольгу Бузову. По словам артиста, певица со своими историями выглядит как «бородатый анекдот». Абрикосов отметил, что теледиву часто обвиняют в плагиате, как и весь российский шоу-бизнес, который, в свою очередь, пародия на зарубежный шоу-бизнес. В результате Бузова получается «пародией на пародию, копируя стиль знаменитостей», писал NEWS.ru.