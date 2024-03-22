Педагог Кологривого рассказала, каким он был в школе Педагог Кологривого Яровицына заявила, что он не был скандалистом в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Бывший классный руководитель актера Никиты Кологривого Ирина Яровицына рассказала, что в школе он не всегда был скандалистом. В беседе с KP.RU она отметила, что артист был эмоциональным, экспрессивным и открытым человеком. Он завоевал внимание всех одноклассников, как только перешел в новую школу в 7-м классе. Она также охарактеризовала его как доброго, отзывчивого и благодарного мужчину.

Никита — единственный ученик, который звонит и поздравляет со всеми праздниками. При всей эпатажности, которую мы видим, он очень уважительный человек. Когда в школе была встреча несколько дней назад, он сфотографировался с каждым учеником, который пришел, и даже не обращал внимания на то, что опаздывал в другое место, — подчеркнула Яровицына.

Учительница также рассказала, что его творческая натура проявлялась еще в школьные годы. Так, он всегда необычно поздравлял одноклассниц с 8 Марта, увлекался КВН, играл в школьном театре и занимался боксом.

Как стало известно ранее, артиста приговорили к семи суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Актер стал зачинщиком дебоша, обозвав сотрудников одного из заведений города. Кроме того, он лег официантке на колени и укусил ее за ногу.